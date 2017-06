Sport desafia o Santos em jogo que pode valer importante marca de Diego Souza

Depois do bom empate com o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, em Belo Horizonte, o Sport tenta manter o embalo fora de casa neste sábado, às 19 horas, contra o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, em jogo válido pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E a partida pode valer uma marca especial para o meia Diego Souza: autor de um dos gols no empate por 2 a 2 contra o Atlético Mineiro, ele chegou a 49 e pode alcançar o 50.º se anotar contra o Santos. Um feito que estimula ainda mais o atleta da seleção brasileira.

“Sem dúvida, é importante fazer 50 gols. Uma marca boa. Poucos atletas conseguem chegar a uma marca legal como essa nos clubes que defendem. Estou aí na luta para fazer não apenas 50, mas muito mais do que isso. Espero fazer gols porque só assim a gente consegue vitórias, que é o mais importante”, comentou o meia.

Na 17.ª colocação com nove pontos, o Sport precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Mas, para isso, o time pernambucano precisará superar importantes desfalques, como o meia Thomás, os volantes Anselmo e Ronaldo e o atacante Rogério, lesionados, e o meio-campista Rithely, suspenso.