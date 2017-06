SP prorroga campanha de vacinação contra gripe até 23 de junho

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 12, que vai prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 23 de junho. O Estado também amplia o público-alvo: poderão ser imunizadas, a partir desta segunda, pessoas com idade entre 55 e 59 anos, além dos grupos prioritários.

Segundo a pasta, um balanço preliminar a partir de dados informados pelos municípios de São Paulo mostra que o Estado vacinou 10 milhões de pessoas. As gestantes formam o grupo menos imunizado de São Paulo: a vacina atingiu apenas 56% das grávidas.

Em relação às crianças, foram imunizadas 58,8%, de acordo com a Secretaria. Nenhum dos grupos prioritários atingiu a meta de 90% de imunização. Entre as puérperas – mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias -, a cobertura chegou a 85% e entre os idosos, a 86,8%.

Em 12 de maio, o governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou a ampliação da cobertura e decidiu estender o imunizante para policiais civis e militares, bombeiros e profissionais que atuam na Defesa Civil, Correios, Poupatempo, Ministério Público Estadual (MPE), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Defensoria Pública.

O Instituto Butantã, responsável pela produção da vacina, disponibilizou 600 mil doses extras para vacinação desses novos grupos.

Brasil

Em todo o território nacional, a campanha de vacinação atingiu 80% do público-alvo, segundo um balanço do Ministério da Saúde. No total, 46 milhões de brasileiros foram imunizados. A meta de vacinar 90% das pessoas dos grupos prioritários não foi atingida, segundo o ministério.