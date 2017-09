Soja: sem chuvas, plantio atinge apenas 0,3% da área prevista

São Paulo, 22 – O plantio da safra 2017/18 atingiu apenas 0,3% da área prevista no Brasil até quinta-feira (21), em virtude de chuvas ainda insuficientes no País, apontou a consultoria AgRural. “O tempo muito quente e seco na maior parte do País freia o avanço dos trabalhos”, disse a AgRural. “Cautelosos, os produtores têm preferido esperar pela chegada e regularização das chuvas, reduzindo assim o risco de ter de replantar parte da área depois.” Um ano atrás, os levantamentos da consultoria só começaram na semana do dia 29 de setembro, mas já apontando 5% da área semeada.

O tímido ritmo de plantio deste início de safra é puxado pelo Paraná (1,7%) e por Rondônia (1%), segundo a consultoria. A AgRural ressaltou, contudo, que parte da área no oeste paranaense pode precisar de replantio devido à falta de umidade e ao calor.

Em Mato Grosso, apenas áreas pontuais foram semeadas até agora, em geral aquelas em que há pivôs e/ou o produtor pretende plantar algodão na segunda safra. “Chuvas isoladas foram registradas nesta semana, mas a regularização das precipitações tende a acontecer somente em outubro”, disse a consultoria.

Em Mato Grosso do Sul e São Paulo, o vazio sanitário também já terminou, e o plantio está autorizado, mas produtores seguem esperando condições climáticas mais favoráveis para dar início à semeadura, segundo a AgRural.

A consultoria projeta área plantada com soja no Brasil de 34,5 milhões de hectares, com aumento de 1,8% ante 2016/17. A AgRural prevê, com base em linha de tendência de produtividade, produção de 109,7 milhões de toneladas (-3,8%). Os números serão revisados no início de outubro.