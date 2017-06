Sob forte esquema de segurança, britânicos vão às urnas hoje

LONDRES, 8 JUN (ANSA) – Sob um forte esquema de segurança por conta do temor de ataques terroristas, o Reino Unido decide nesta quinta-feira (8) se confirma ou não o apoio ao governo conservador da premier Theresa May.

As urnas em 650 colégios eleitorais foram abertas às 7h (3h no horário de Brasília) e permanecem abertas até às 22h (18h no horário de Brasília). Assim que as urnas forem fechadas, um resultado de boca de urna será divulgado, mas os resultados oficiais devem sair apenas na madrugada de sexta-feira (9).

A última pesquisa de opinião mostra que o Partido Conservador de May continua na frente, com cerca de 36% dos votos, contra 30,4% dos Trabalhistas. Apesar de liderar, todas as pesquisas mostram que os Tories terão dificuldades em ter a maioria dos parlamentares no governo – fato inimaginável quando May convocou novas eleições.

A ideia da premier era reforçar sua presença nas negociações de saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado “Brexit”. No entanto, uma série de acusações de cortes na verba para a Polícia e os atentados terroristas ocorridos em Londres e Manchester fizeram com que a vantagem de May – que passava dos 15% – despencasse.

Tanto a premier como o líder do Labour, Jeremy Corbyn, já votaram em suas sessões eleitorais. Cerca de 40 milhões de britânicos tem a possibilidade de votar e é esperado que 60% deles compareçam às urnas hoje. (ANSA)