Soares vence por W.O. na estreia em Stuttgart; Federer encara Haas

Bruno Soares não precisou nem suar para vencer na estreia no Torneio de Stuttgart. O brasileiro e o escocês Jamie Murray contaram com abandono do filipino Treat Huey e do sueco Robert Lindstedt para avançarem direto à fase de quartas de final da competição alemã. Huey e Lindstedt não justificaram o W.O.

Seria a estreia de Soares e Murray na curta temporada de grama do circuito. A dupla entrou no torneio, de nível ATP 250, como cabeça de chave número dois. A competição em Stuttgart será o primeiro torneio de preparação do brasileiro para Wimbledon, que terá início em 3 de julho.

Tanto ele quanto Murray sonham com o primeiro título do Grand Slam britânico. O tenista da casa já foi finalista, enquanto Soares nunca passou das quartas de final. Ao todo, a temporada de grama terá cinco semanas, com três de torneios preparatórios para o Grand Slam londrino, que dura duas semanas.

Em Stuttgart, nas quartas de final, eles vão enfrentar o norte-americano Brian Baker e o croata Nikola Mektic. Além de Soares, o brasileiro Marcelo Demoliner também compete na grama alemã. Jogando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, estreará contra os sérvios Viktor Troicki e Nenad Zimonjic.

FEDERER CONHECE RIVAL DE ESTREIA – De volta ao circuito após dois meses, o suíço Roger Federer conheceu nesta terça seu adversário de estreia em Stuttgart. Será o anfitrião Tommy Haas, que bateu o francês Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/5.

Acostumados a se enfrentar, Federer e Haas vão jogar nesta quarta. No retrospecto, o suíço soma 13 vitórias em 16 jogos disputados. Na grama, ele também leva vantagem: 5 a 1. Em Stuttgart, Federer é o cabeça de chave número 1, principal favorito ao título.

Em outros resultados do dia, o espanhol Feliciano López despachou o francês Gilles Simon, sétimo cabeça de chave, por duplo 6/3. Benoit Paire, também da França, eliminou o sérvio Viktor Troicki, 8º pré-classificado, por duplo 6/4. Uma das esperanças da torcida da casa, o local Philipp Kohlschreiber só jogou um set contra o cipriota Marcos Baghdats, que abandonou após perder o set inicial por 6/1.

Também venceram na estreia o australiano Bernard Tomic, o polonês Jerzy Janowicz e o local Peter Gojowczyk.