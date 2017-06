Soares e Murray triunfam em rodada dupla e faturam o título do Torneio de Queen’s

Depois de entrarem em quadra pressionados para a conclusão da semifinal que não pôde ser encerrada no último sábado por causa da chuva em Londres, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray triunfaram neste domingo na rodada dupla de confrontos que tiveram de encarar ao disputarem no mesmo dia as semifinais e a decisão do Torneio de Queen’s, onde ficaram com o título do ATP 500 realizado em quadras de grama que serve de preparação para Wimbledon.

Após caírem por 6/1 na primeira parcial do jogo iniciado no sábado e em seguida terem a semifinal interrompida em razão da chuva quando lideravam o segundo set por 5/3 e com o nono game estava empatado em 40/40, Soares e Murray começaram a construir a virada neste domingo diante do croata Marin Cilic e o polonês Marcin Matkowski.

Com o saque na mão e Murray no serviço, eles fecharam o segundo set das semifinais em 6/3 e forçaram a disputa do match tie-break, no qual atuaram de forma arrasadora no início e chegaram a abrir 9/2 para terem sete chances de liquidar o duelo. O croata e o polonês ainda salvaram nada menos do que seis match points e deram um susto nos seus adversários, mas finalmente no sétimo o brasileiro e o britânico fizeram 10/8 e liquidaram a partida em 2 sets a 1.

Com a vitória de virada nas semifinais, Soares e Murray se garantiram na decisão e faturaram o título ao justificarem com autoridade a condição de terceiros cabeças de chave. Em apenas 61 minutos, eles bateram os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, para garantir a taça.

Essa foi apenas a segunda vez que o brasileiro e o britânico encararam esta dupla francesa, que no ano passado surpreendeu o favoritismo dos rivais nas quartas de final de Wimbledon, Grand Slam cuja edição de 2017 começará neste próximo dia 3 de julho, em Londres.

Para dar o troco nos franceses, Soares e Murray confirmaram todos os seus saques na final deste domingo, na qual ainda converteram três de seis break points para encaminharem o triunfo em sets diretos.

Esse foi o sexto título de duplas conquistado pelo brasileiro e o britânico atuando juntos no circuito profissional, sendo o terceiro obtido neste ano e o segundo em um intervalo de apenas uma semana, pois no último dia 18 eles haviam se sagrado campeões do ATP 250 de Stuttgart, outra competição em grama preparatória para Wimbledon.

Também nesta temporada, Soares e Murray faturaram o título do ATP 500 de Acapulco, no México, que foi realizado em quadras duras. Assim, eles já igualaram o número de troféus que obtiveram juntos em 2016, quando foram campeões do US Open, do Aberto da Austrália e do Torneio de Sydney. Ao total, atuando ao lado de todos os parceiros com os quais já jogou na carreira, Bruno Soares agora acumula 26 taças como duplista no circuito da ATP.