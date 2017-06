Soares e Murray se sagram campeões do Torneio de Stuttgart

Um dia depois de Marcelo Melo levantar troféu em Hertogenbosch, Bruno Soares repetiu o ato neste domingo, no Torneio de Stuttgart. O brasileiro e o escocês Jamie Murray conquistaram o título na grama da competição alemã ao vencerem na final o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/5 e 10/5.

A decisão foi semelhante aos jogos anteriores, nas semifinais e quartas de final: com muita luta. Nas quartas, precisaram de 11 match points para vencer. Desta vez, brasileiro e britânico tiveram que buscar a virada para chegarem ao suado troféu, após 1h44min de duelo.

Mesmo perdendo o set inicial, a dupla não perder o saque em nenhum momento da final. Na segunda parcial, insistiram até alcançar a quebra decisiva. E, no match tie-break, foram precisos nos pontos mais importantes.

Com o resultado, Soares e Murray conquistaram o primeiro título da dupla sobre a grama. No total, o brasileiro soma agora 25 títulos na carreira – o britânico tem 18. Com os pontos obtidos em Stuttgart, eles devem alcançar o Top 5 do ranking individual de duplas da ATP, na próxima semana.

O triunfo de Soares confirma a grande fase dos duplistas brasileiros na primeira semana da curta temporada de grama do circuito. No sábado, Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram campeões em Hertogenbosch, na Holanda. O foco das duas parcerias é Wimbledon, que terá início no dia 3 de julho, em Londres.

SIMPLES – Se não chegou a empolgar no saibro de Roland Garros, diante de sua torcida, na grama o francês Lucas Pouille esbanjou competência nesta semana. E, neste domingo, faturou o título da chave de simples em Stuttgart. Com 29 aces, mais que o dobro dos 13 do rival, ele derrotou o espanhol Feliciano López por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

Foi mais uma vitória de virada do tenista de 23 anos na grama alemã. Seu resultado mais impressionante em Stuttgart aconteceu nas oitavas de final, que foi sua estreia. Contra o alemão Jan-Lennard Struff, salvou dois match points, um deles numa disputa incrível de voleios na rede, surpreendendo o público.

Atual número 16 do mundo, o tenista da França faturou seu terceiro título na carreira, sendo o segundo neste ano. Em franca ascensão no circuito, deve ganhar ao menos uma posição no ranking da semana que vem.