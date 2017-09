Snapchat coopera com Arábia Saudita em boicote ao Catar

O Snapchat, aplicativo de compartilhamento de vídeos, bloqueou o acesso ao conteúdo do canal de TV Al-Jazeera (Catar) na Arábia Saudita, informou nesta segunda-feira a empresa.

“Fazemos um esforço para nos adaptarmos às leis locais nos países onde operamos”, afirmou um porta-voz do Snapchat.

No dia 5 de junho, a Arábia Saudita e vários aliados romperam todas as relações com o Catar, acusando o país de apoiar grupos “terroristas”.

O anúncio foi seguido por um boicote que, além das viagens aéreas, marítimas e terrestres, afetou os meios de comunicação do Catar, entre eles o canal de televisão pan-árabe Al Jazeera, acusado de veicular ideias “extremistas”.

As autoridades sauditas informaram ao Snapchat que o Al Jazeera Discover Publisher Chanannel (canal da Al-Jazeera no Snapchat) atuava “em violação” a duas leis na Arábia Saudita.

O Snapchat recebeu um pedido para bloquear o canal em respeito às leis locais, informou a empresa americana.