Sites oficiais de Ohio e Maryland são invadidos com mensagens pró-EI

Várias páginas do governos estaduais de Ohio e de Maryland, nos Estados Unidos, foram tiradas do ar neste domingo (25) depois de serem hackeadas com mensagens a favor do grupo Estado Islâmico (EI).

O site do governador de Ohio, John Kasich, foi um dos afetados.

Nas páginas, aparece uma mensagem assinada por um grupo chamado “Team System DZ”, prometendo se vingar do presidente americano, Donald Trump.

“Trump, você e todo seu povo, será responsável por cada gota de sangue derramada nos países muçulmanos”, afirma a mensagem, que acrescenta “Amo o Estado Islâmico”.

Além dessas frases, escritas em dourado sobre fundo preto, a mensagem incluía a profissão da fé muçulmana em letras brancas em árabe.

O aviso postado no site do governador Kasich também tinha um convite à oração.

Um site do condado de Howard, em Maryland, perto de Washington D.C., também foi fechado.

Algumas dessas páginas ainda estavam fora do ar nesta segunda de manhã, mas a do governador Kasich, www.gouvernor.ohio.gov, voltou a funcionar.