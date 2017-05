Sistema bancario paralelo representou 92 trilhões de dólares em 2015

O sistema bancário paralelo, chamado “shadow banking”, continua crescendo e se situou em 92 trilhões de dólares no final de 2015, segundo um relatório do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), publicado na quarta-feira.

Em 2015, seu volume cresceu em 3 trilhões de dólares, informou o FSB na sexta edição deste relatório publicado anualmente desde 2011, para seguir a evolução e os riscos associados a essa atividade do sistema financeiro.

O FSB, um organismo ao qual o G20 encarregou que conduzisse as reformas após a crise financeira de 2007-2008, atribuiu este crescimento, em parte, a uma alta das valorizações na Bolsa e a um aumento do crédito fora do setor bancário.

As sociedades fiduciárias, os fundos monetários e os fundos de investimentos mistos (além dos fundos especulativos, de ações ou de títulos de renda fixa) foram os segmentos que registraram o maior crescimento, informou o FSB.

Desde a cúpula do G20 em Seul em novembro de 2010, o FSB realizado todos os anos um exerci cio de acompanhamento do sistema bancário paralelo, ou seja, de entidades que facilitam o crédito à margem do sistema bancário.