Sindiavipar: PR fatura 15% mais com exportação de carne de frango

São Paulo, 23/5 – O Paraná faturou 15% mais com exportação de carne de frango nos quatro primeiros meses do ano, ou US$ 833,60 milhões, em relação a igual período do ano passado. As informações são do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

O presidente do Sindiavipar, Domingos Martins, citou, em nota, entre outros motivos do desempenho positivo, o aumento do preço médio pago por tonelada. Em volume, porém, as exportações apresentaram queda de 1,7% entre janeiro e abril, se comparadas ao ano passado.

Ao todo, foram 514,5 mil toneladas exportadas, ante 523,49 mil toneladas em 2016. “A queda, puxada por abril, se deve principalmente pela redução do número de dias úteis do mês em relação ao ano passado”, afirma Martins.

Segundo o Sindiavipar, o Paraná contribui com mais de 35% das exportações de carne de frango do País, exportando o produto para mais de 160 países.