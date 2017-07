Sinal analógico será desligado no Recife e em 13 cidades de Pernambuco em julho

Um total de 600 mil kits de conversor e antena para sintonizar o sinal digital de televisão deve ser entregue no Recife e em 13 cidades vizinhas, onde o desligamento do sinal analógico está marcado para o dia 26 de julho. Os kits são distribuídos gratuitamente para famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal.

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, entregou ontem (30) o kit de número 400 no bairro de Pina, no Recife. Na região, 44% dos domicílios ainda possuem aparelho de televisão de tubo e, portanto, sintonizam apenas o sinal analógico. Uma portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações estabelece que é necessário que 90% dos domicílios contem com o sinal digital para que ocorra o desligamento da TV analógica.

Além do Recife, o sistema analógico será desligado em julho em Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Moreno, Olinda, Paulista, e São Lourenço da Mata.

O desligamento da TV analógica em Fortaleza (CE), Salvador (BA), Juazeiro do Norte (CE) e Sobral (CE) está marcado para 27 de setembro deste ano. A previsão de desligamento do sistema no Rio de Janeiro (RJ) e em Vitória (ES) é em 25 de outubro. Em Belo Horizonte (MG) e na região metropolitana, deverá ser feito em 8 de novembro. E em várias cidades do interior de São Paulo – Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Santos e Vale do Paraíba deverá acontecer no dia 29 de novembro.