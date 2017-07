Setor industrial acelera em junho nos EUA

As atividades do setor industrial dos Estados Unidos se aceleraram em junho, segundo a organização empresarial Institute for Supply Management (ISM).

“Foi um desempenho bem forte”, disse Timothy R. Fiore, chefe do comitê de pesquisas do ISM.

O índice manufatureiro ISM subiu 2,9%, a 57,8%. A marca é bem superior aos 50% que marcam o limite entre contração e expansão da atividade.

Analistas contavam com uma alta mais fraca, de 0,6%. Mas qualquer valor acima de 50% indica expansão do setor.

O índice de produção saltou 5,3% para 62,4%, o que puxou uma alta de 3,7% na taxa de emprego – a nona consecutiva.

“Houve uma forte expansão das novas encomendas, apoiada no crescimento da produção. O emprego cresceu para atender às necessidades da produção”, disse Fiore em uma entrevista coletiva por telefone.

As incertezas sobre a política econômica do presidente americano Donald Trump, em meio a diversas ameaças de ações contra importantes parceiros comerciais, ainda são uma preocupação que pode ter impactos sobre os investimentos.

“Essa incerteza não ajuda em nada o ambiente dos negócios”, opinou Fiore.

O índice de preços caiu 5,5%, a 55%, o que indica uma expansão em ritmo mais lento.