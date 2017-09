Sergio Cabral é condenado a mais de 45 anos de prisão no Rio

SÃO PAULO, 20 SET (ANSA) – O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho (PMDB-RJ) foi condenado a 45 anos e dois meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa nesta quarta-feira (20).

A decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, fez a condenação com a investigação feita durante a Operação Calicute, um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

Além de Cabral, sua esposa, Adriana Ancelmo foi condenada 18 anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ex-governador do Rio já havia sido condenado na Lava Jato, a 14 anos de prisão, e é réu em mais 12 processos judiciais.

(ANSA)