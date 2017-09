Serginho recebe chances e começa a conquistar a confiança de Levir no Santos

Serginho pode ser uma das novidades no meio-de-campo do Santos na reta final da temporada 2017. Até então pouco aproveitado pelo técnico Levir Culpi, o meia foi utilizado no segundo tempo das últimas duas partidas da equipe no Campeonato Brasileiro. Ele espera ampliar essa sequência e se mostrar cada vez mais útil ao técnico Levir Culpi.

Revelado pela base do Santos, Serginho não vem tendo muito espaço no Santos. Em 2016, foi emprestado para o Vitória visando a disputa do Brasileirão. E, nesta temporada, defendeu o Santo André no Campeonato Paulista. De volta ao clube da Vila Belmiro, entrou em campo apenas três vezes, mas nos dois últimos jogos do time no torneio nacional.

A situação anima Serginho, que substituiu Vecchio durante o triunfo sobre o Atlético Paranaense no último sábado. “Estou muito feliz, estava há um tempo sem atuar, mas pelo Campeonato Brasileiro foi o segundo jogo que eu entrei em seguida, espero estar correspondendo e vou procurar melhorar cada dia mais para se Deus quiser um dia me tornar titular do Santos”, afirmou, que acumula 44 jogos e um gol marcado pelo clube.

A vitória no Brasileirão veio na sequência da eliminação do Santos na Copa Libertadores, definida na última quarta-feira com a derrota para o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro. Serginho destacou que o resultado foi importante para deixar a decepção para trás e também para fazer o time voltar a sonhar alto no Brasileirão – o Santos é o segundo colocado com 44 pontos, a dez do líder Palmeiras.

“Foi uma semana complicada para a gente, então essa vitória serviu para erguer o grupo novamente. Temos jogadores de muita qualidade, sabemos disso. Estamos unidos e felizes por termos subido uma posição na tabela do campeonato. Temos uma meta até o final do ano, e cada jogo será uma final para a gente. Vamos nos preparar para o clássico visando um bom resultado para seguirmos em busca do título”, disse.

A segunda-feira é de folga para o elenco do Santos, que voltará a treinar na tarde desta terça no CT Rei Pelé, quando vai iniciar a preparação para o clássico com o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão.