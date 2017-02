Corte de Apelações mantém bloqueio a decreto migratório de Trump

Um Tribunal de Apelações dos Estados Unidos manteve, nesta quinta-feira (9), o bloqueio sobre o decreto do presidente Donald Trump, proibindo a entrada de refugiados e imigrantes de sete países de maioria muçulmana.

Trump reagiu imediatamente no Twitter, prometendo que lutará na Justiça contra a decisão: “vejo vocês nos tribunais”.

O recurso de emergência do governo “foi negado”, indicou a sentença do colegiado de três juízes federais em São Francisco, ratificando, dessa forma, a decisão do juiz James Robart de suspender temporariamente a ordem executiva, enquanto o tema é julgado em sua corte federal em Seattle.