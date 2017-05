Senado sabe que reforma trabalhista precisa andar mais rápido, diz Imbassahy

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, disse neste domingo que o presidente Michel Temer conversou com senadores neste fim de semana sobre o ritmo de tramitação da reforma trabalhista. “Os senadores estão conscientes, na sua maioria, de que é preciso fazer, na medida das possibilidades, o processo andar com mais velocidade”, disse Imbassahy, que se reuniu neste domingo com o presidente no Palácio da Alvorada.

O tema central da reunião era a reforma da Previdência, com a presença do relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), mas o ministro fez questão de destacar que Temer tem dialogado com os senadores atrás de celeridade na votação. “O presidente conversou com vários senadores para que a reforma trabalhista seja levada ao plenário no momento próprio. É claro que o Senado tem o seu rito procedimental que tem que ser respeitado”, ponderou Imbassahy.