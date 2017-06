Sem técnico, Bellucci não resiste a sacador e cai na estreia em Eastbourne

O brasileiro Thomaz Bellucci não resistiu ao potente saque do sul-africano Kevin Anderson nesta segunda-feira e foi eliminado logo na estreia na grama do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra. O tenista número 1 do Brasil foi batido pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 1h02min de confronto.

O Torneio de Eastbourne é o primeiro em que Bellucci joga sem um técnico. Ele está sem treinador desde a semana passada, quando rompeu parceria de dois anos e meio com João Zwetsch, capitão do Brasil na Copa Davis. O trabalho foi encerrado de comum acordo, por “questões logísticas”. O tenista mora em São Paulo e seu então treinador, no Rio de Janeiro.

Sem a parceria de Zwetsch, Belluci decidiu disputar alguns torneios na Europa sem treinador. E o primeiro foi Eastbourne, justamente a primeira competição que participa como preparação para Wimbledon, que terá início no dia 3 de julho.

Na estreia na grama, o brasileiro parou no poderoso saque de Kevin Anderson. O sul-africano cravou 11 aces e aproveitou 92% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Bellucci não conseguiu ameaçar o serviço do rival, que não cedeu sequer um break point. Anderson, por sua vez, faturou quatro quebras, sacramentando a vitória.

Com a eliminação, Bellucci seguirá na Inglaterra treinando até a estreia em Wimbledon. Ele conhecerá seu adversário de estreia em Londres na sexta-feira, quando haverá o sorteio das chaves do Grand Slam britânico.

Ainda vivo em Eastbourne, Kevin Anderson vai enfrentar nas oitavas de final o vencedor do confronto entre o francês Richard Gasquet e o norte-americano Frances Tiafoe. Também nesta segunda venceram na estreia o canadense Vasek Pospisil e os norte-americanos Jared Donaldson e Donald Young.

O Brasil ainda conta com um representante em Eastbourne. Trata-se de André Sá, que jogará ao lado do indiano Rohan Bopanna nesta semana.