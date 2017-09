Sem surpresas, Mercedes renova contrato de Bottas para 2018

ROMA, 13 SET (ANSA) – Após ser contratado às pressas por conta do anúncio de aposentadoria de Nico Rosberg em 2016, o finlandês Valtteri Bottas foi confirmado nesta quarta-feira (13) pela Mercedes para a próxima temporada de Fórmula 1.

“Estou honrado e orgulhoso em continuar trabalhando com a Mercedes em 2018 e de continuar a ser parte da família Mercedes.

Juntos continuaremos a crescer mais fortes dia após dia e, com o trabalho duro, acho que nosso limite será o céu”, disse ao site da escuderia.

Bottas, atualmente, está na terceira colocação no Campeonato de Pilotos com 197 pontos e conquistou suas duas primeiras vitórias na categoria nos GPs da Rússia e da Áustria. Com isso, a dupla com Lewis Hamilton continuará por mais um ano. (ANSA)