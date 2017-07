Sem Rafinha, machucado, Mano Menezes divulga lista de relacionados do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista de 23 jogadores relacionados do Cruzeiro para o clássico contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A única baixa de última hora é o meia Rafinha, que sentiu a coxa direita no treino da última sexta-feira e foi vetado pela departamento médico. A previsão é que ele fique fora da equipe por cerca de quatro semanas. Também seguem de fora, machucados, Arrascaeta, Manoel, Dedé, Judivan e Raniel.

Voltam ao time Rafael Marques e Sassá, que ficaram de fora do empate por 3 a 3 com o Palmeiras na última quarta-feira, pois não estão inscritos na Copa do Brasil. Ambos devem começar a partida no banco de reservas.

A provável formação titular do Cruzeiro para o clássico deste domingo terá: Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis. O clube celeste ocupa a 10.ª colocação no Brasileirão com 14 pontos, um a mais do que o Atlético Mineiro, o 14.º na tabela de classificação.

Confira a lista de jogadores relacionados do Cruzeiro:

Goleiros – Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais – Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Fabrício

Zagueiros – Léo, Kunty Caicedo e Murilo

Meio-campistas – Ariel Cabral, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva, Robinho e Thiago Neves

Atacantes – Alisson, Rafael Marques, Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Sassá