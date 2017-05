Sem medo de atentados na Turquia, Souza quer título no Fenerbahçe para coroar ano

Quando um carro-bomba explodiu perto da Arena Vodafone, em Istambul, poucas horas após o jogo entre Besiktas e Bursaspor, no dia 10 de dezembro de 2016, pelo Campeonato Turco, o volante Souza estava em casa, pensando na partida contra o Antalyaspor, que seria dois dias depois, em Antalya. O atentado terrorista assustou o ex-são-paulino e alterou a sua rotina. O medo se dissipou aos poucos até tudo voltar ao normal.

Quase seis meses depois do episódio, o jogador de 28 anos se diz feliz no país europeu, onde mora com a mulher e os dois filhos, e, em sua melhor fase na carreira, quer coroar a temporada com o título. “Minha vida aqui é maravilhosa. Vejo o que acontece no Brasil e só tenho de agradecer pela oportunidade de criar o meu filho na Turquia. As pessoas têm uma visão desse país um pouco deturpada. Aconteceu um atentado já faz algum tempo, pode até ocorrer novamente, mas isso não me assusta porque vivia no Brasil, vivia no Rio de Janeiro, quando você convive com o medo de ser assaltado e outras coisas. A vida aqui, nessa questão de segurança, é melhor”, afirmou Souza, revelado nas categorias de base do Vasco.

Naquele atentado, 30 policiais, que trabalhavam no jogo, morreram. Apesar da preocupação momentânea até de sair de casa, Souza participou de amistoso para arrecadar fundos para os familiares das vítimas. Foram convidados dois jogadores de cada time, um turco e outro estrangeiro. O brasileiro representou o Fenerbahçe.

A Turquia seguiu adiante depois da tragédia. Souza também. Hoje, o volante entra em campo em mais um clássico. O jogo contra o Besiktas é decisivo para o Fenerbahçe, que está oito pontos atrás do rival com cinco jogos para disputar. Com um situação difícil no Campeonato Turco, o título mais próximo é o da Copa da Turquia, em que a equipe está na semifinal. O segundo jogo contra o Istambul Basaksehir será no próximo dia 11. Na ida, empate por 2 a 2.

“O título da Copa virou uma questão de honra para o clube. Vamos tentar conquistá-lo de qualquer forma para dar alegria à torcida e terminar o ano com um saldo positivo”, comentou o jogador, que vê o título também como conquista pessoal. “É minha melhor temporada. Fiz seis gols, algo que nunca alcancei na carreira. Fiquei marcado positivamente em vários momentos, principalmente contra o Galatasaray, quando fiz um gol em um jogo tão importante. Espero coroar (minha temporada) com o título da Copa”, afirmou Souza.

O gol citado no clássico aconteceu em 23 de abril, na casa do rival. “A torcida vê com outros olhos todos aqueles que fazem gol em clássicos. Agora faço parte desta história”, analisou o brasileiro, que não se vê ainda como ídolo no país. “Continuo com os pés no chão. A torcida só lembra daquele gol mais do que qualquer outra coisa, mas não acho que mudei de patamar”.

Souza não tem planos de voltar ao Brasil tão cedo. “Quero ficar aqui pelo menos mais cinco anos”, disse o volante, feliz dentro e fora de campo.