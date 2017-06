Sem Hazard, Bélgica sofre para vencer República Checa em amistoso

Sem poder contar com seu principal jogador, o meia Eden Hazard, a seleção da Bélgica sofreu nesta segunda-feira para derrotar a República Checa por 2 a 1, diante de sua torcida, em Bruxelas. Hazard ficou de fora do amistoso porque sofreu fratura no tornozelo direito durante treino da equipe no domingo.

Michy Batshuayi abriu o placar para os belgas, aos 25 minutos de jogo. Mas o time checo tratou de buscar o empate logo na sequência, com Michael Krmencik, aos 29. O gol da vitória veio no segundo tempo, com Marouane Fellaini, que acabara de entrar em campo, aos sete minutos.

No segundo tempo, a equipe belga precisou se segurar na defesa para evitar novo empate no placar. Os checos ganharam ritmo nos minutos finais e chegaram a carimbar a trave do goleiro Thibaut Courtois.

O técnico Roberto Martínez aproveitou o amistoso para fazer testes na equipe, visando as Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Ele fez as seis substituições a que tinha direito e pôde misturar veteranos com jovens apostas na seleção.

Líder do Grupo H das Eliminatórias, o time belga vai enfrentar a Estônia, fora de casa, em mais uma rodada da competição. Já a República Checa ocupa o terceiro lugar do Grupo C. E volta a campo no sábado para enfrentar a Noruega, fora de casa.

ANFITRIÃO DA COPA VENCE – Em preparação para a Copa das Confederações, que será disputada entre o dia 17 e 2 de julho, a seleção da Rússia aplicou 3 a 0 na Hungria, também nesta segunda. Jogando em Budapeste, os russos dominaram os anfitriões com facilidade e abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

Fedor Smolov abriu o placar aos 20 minutos de jogo. E Marton Eppel marcou contra as próprias redes aos 40. Na etapa final, a Rússia sacramentou a vitória com seu terceiro gol aos 44 minutos. Dmitry Poloz foi o autor do gol.

Em outro amistoso disputado nesta segunda, Macedônia e Turquia empataram sem gols na casa do primeiro time. Na disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa, as duas seleções têm chances remotas de classificação para o Mundial de 2018.