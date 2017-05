Sem força de alçapão na Vila, Santos já supera números negativos dos últimos anos

Ao menos em 2017, a Vila Belmiro não é mais o caldeirão do Santos. Conhecido pela sua força como mandante no seu estádio, o clube vem acumulando tropeços e públicos baixos no seu estádio na atual temporada, algo que vem afetando diretamente o seu rendimento nas competições.

No último domingo, o Santos sofreu a sua primeira derrota como mandante no Campeonato Brasileiro ao cair para o Cruzeiro por 1 a 0, em jogo que atraiu apenas 7.025 pagantes, apenas uma semana depois de o time só se livrar de um tropeço diante do Coritiba na Vila Belmiro graças a uma atuação histórica do goleiro Vanderlei, que defendeu até um pênalti cobrado por Vanderlei.

O revés foi o quarto do Santos em 2017 na Vila Belmiro. Antes, o time já havia caído nos dois clássicos realizados no seu estádio pelo Campeonato Paulista, diante de Palmeiras e São Paulo, competição onde também foi superado em casa pela Ferroviária. O número de derrotas assusta, especialmente porque o Santos também entrou em campo apenas 11 vezes no estádio nesta temporada – venceu todos os outros sete jogos, o que o deixa com um aproveitamento de apenas 63,6% dos pontos.

Mais do que isso, as derrotas em apenas cinco meses de temporada superam os números registrados nos últimos dois anos. Em 2016, o Santos só perdeu duas vezes na Vila Belmiro, para Figueirense e Internacional. Já há dois anos, o desempenho foi ainda melhor, com o time só perdendo para o Grêmio.

Coincidência ou não, essas temporadas foram de sucesso do Santos dentro de campo, com a conquista do bicampeonato estadual, sendo que em 2017 o time deixou o Paulistão ainda nas quartas de final. Além disso, foi vice de duas competições nacionais, da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016.

O fim da aura de caldeirão da Vila Belmiro também passa pelos baixos públicos registrados pelo clube no estádio em 2017, a ponto de jogos de apelo inegável, como o clássico contra o Palmeiras e o último compromisso do time na Libertadores, o duelo com o Sporting Cristal, não terem atraído nem 10 mil torcedores.

A situação, claro, preocupa o presidente Modesto Roma Júnior. “Vou usar o slogan do nosso patrocinador: ‘Vem para a Vila você também’. Acho importante ter a Vila cheia”, afirmou o dirigente durante evento, admitindo preocupação com a baixa presença do público nos jogos do Santos no seu estádio.

E com a Vila Belmiro vazia e perdendo o status de alçapão, o apelo para a realização de mais jogos do Santos no Pacaembu só aumenta. E será exatamente no estádio paulistano, onde o time soma incrível sequência de 19 vitórias consecutivas, que o time mandará o seu próximo jogo no Brasileirão, em 7 de junho, diante do Botafogo.

O time também já tem outra partida no próximo mês agendada para o estádio, no dia 17, contra a Ponte Preta. Entre eles, receberá o Palmeiras em clássico na Via Belmiro, no dia 14. Lá, tentará recuperar a força de outrora no seu emblemático estádio.