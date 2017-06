Sem Carlos e Nico López, Inter volta a fazer treino fechado em Viamão

Ainda em clima de mistério, o técnico Guto Ferreira voltou a fechar o treino do Internacional, na cidade de Viamão, nesta quarta-feira. O treinador não contou com os atacantes Carlos e Nico López, que ainda se recuperam de problemas físicos. A dupla apenas correu ao redor do gramado do Hotel Vila Ventura.

Foi o terceiro trabalho seguido fechado nesta semana. O treinador vem aproveitando o isolamento do local para fazer ajustes na equipe gaúcha em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter teve um fraco início de competição e somente agora vem figurando no G4 da tabela, que dá vaga na primeira divisão.

No treino desta quarta, Guto Ferreira deu prioridade ao posicionamento da equipe no ataque. A preocupação do treinador é com a eventual retranca que pode encarar diante do Boa, no sábado, no Beira-Rio, pela 11ª rodada.

Ele já avisou que voltará a fechar o treino na manhã desta quinta. Será a última atividade da equipe em Viamão. No período da tarde, a delegação do Inter voltará à capital, onde treinará na sexta-feira.