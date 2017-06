Seleção enfrenta a Austrália com novo capitão; TV Brasil transmite jogo

O meia Philippe Coutinho será o capitão da Seleção Brasileira no jogo contra a Austrália amanhã (13). Caberá ao camisa 11 assumir a braçadeira, que foi do zagueiro Thiago Silva no jogo da última sexta-feira (9) contra a Argentina. Coutinho ficou sabendo da novidade hoje (12), quando completa 25 anos de idade.

“Coutinho é uma liderança técnica, comportamental. É uma liderança que entra e compete de forma leal. É por isso que ele será o capitão. Eu não dou a braçadeira, ele mereceu”, disse o técnico Tite em entrevista coletiva realizada hoje, na Austrália.

A troca constante de capitães na seleção é uma característica do técnico Tite. Coutinho é o nono a assumir a faixa de capitão. Antes, Miranda, Renato Augusto, Daniel Alves, Filipe Luís, Fernandinho, Neymar, Robinho e Thiago Silva, no último jogo, já tinham sido escolhidos.

Brasil volta a campo após derrota

Para o jogo contra a Argentina, a seleção já não contava com Neymar, que não foi convocado. E agora Gabriel Jesus, cortado do time após sofrer uma fratura no rosto em um choque com o zagueiro argentino Otamendi, está fora da partida contra a Austrália.

Para vencer, o Brasil dependerá ainda mais do talento de Coutinho, Renato Augusto e Douglas Costa. Além disso, caprichar mais na pontaria. A falta dela foi uma das responsáveis pela derrota para os “hermanos” por 1 a 0.

Brasil e Austrália se enfrentam amanhã (13), no Estádio Melbourne Cricket Ground, em Melbourne. A partida terá início às 7h05, no horário de Brasília. A TV Brasil transmite a partida com narração de Nivaldo Prieto e comentários dos ex-jogadores Denílson e Pelé.