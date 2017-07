Seleção dos EUA decepciona e só empata com Panamá na estreia na Copa Ouro

Anfitriã da edição de 2017 da Copa Ouro, a seleção dos Estados Unidos decepcionou no seu jogo de estreia na competição. Neste sábado, em Nashville, no Nissan Stadium, a equipe norte-americana não foi além do empate por 1 a 1 com o Panamá, pela primeira rodada do Grupo B.

Os gols da partida saíram no segundo tempo. Dom Dwyer, que estreou pela seleção dos Estados Unidos na semana passada com um gol marcado contra Gana, foi às redes novamente, agora aos cinco minutos da etapa final. Mas Miguel Camargo arrancou o empate para o Panamá pouco depois, aos 15 minutos.

A seleção dos Estados Unidos havia vencido em todas as suas estreias na Copa Ouro, torneio organizado pela Concacaf e que está em sua 14ª edição. Mas a ótima sequência acabou sendo interrompido pelo Panamá, no quarto duelo consecutivo em que as duas seleções empataram por 1 a 1.

No outro jogo deste sábado, a seleção de Martinica superou a Nicarágua por 2 a 0, também em Nashville, com gols de Parsemain, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Langil, aos 21 da etapa final, deixando a sua equipe na liderança do Grupo B com três pontos.

E a seleção de Martinica será a adversária dos Estados Unidos na segunda rodada da chave, em Tampa, na próxima quarta-feira. No outro jogo da rodada dupla, o Panamá vai encarar a Nicarágua.

Neste domingo, o Grupo C da Copa Ouro será aberto em San Diego com as partidas Curaçau x Jamaica e México x El Salvador.