Seleção de vôlei inicia luta por fim de jejum na estreia da ‘era’ Renan Dal Zotto

Diante da atual campeã mundial Polônia, o Brasil dá início nesta sexta-feira a uma nova era no vôlei. A estreia da seleção masculina na Liga Mundial, às 12 horas (de Brasília), em Pesaro, na Itália, representa o começo da trajetória de Renan Dal Zotto como técnico da equipe, posto ocupado por Bernardinho nos últimos 16 anos.

O primeiro compromisso já evidencia a responsabilidade que o treinador terá pela frente. Com nove títulos, o Brasil é o maior campeão da história da Liga Mundial, seguido de perto pela Itália, com um troféu a menos. Por outro lado, a última conquista da seleção brasileira no torneio ocorreu em 2010. De lá para cá são quatro vice-campeonatos em seis temporadas.

Para voltar ao lugar mais alto do pódio, Renan Dal Zotto aposta na experiência acumulada pelo grupo campeão olímpico nos Jogos do Rio, em 2016. Dos 12 medalhistas, 10 estão na lista dos convocados para a Liga Mundial. Os ausentes são o líbero Serginho, que encerrou a sua passagem na seleção brasileira, e o levantador William, que pediu folga para poder se dedicar à família.

A saída de Serginho abre espaço para novidade entre os titulares. Quem ocupará a vaga de líbero no torneio será Tiago Brendle, do Campinas-SP. O jogador de 31 anos foi titular do Brasil na decisão da última edição da Liga Mundial, contra a Sérvia, por opção técnica. Esteve na lista preliminar dos convocados para a Olimpíada do Rio, mas acabou preterido por Bernardinho, que só podia levar um líbero aos Jogos.

“Será um desafio para todos, principalmente para mim e para o Renan, que estamos em uma situação de substituir nomes importantes e consagrados no vôlei. Daremos o nosso melhor e queremos muito este título em casa. Acredito que somos um dos favoritos”, afirmou o líbero.

Tiago Brendle sabe que suceder Serginho não será uma tarefa simples, mas se vê em condições de ser protagonista. “Esta função exige grandes responsabilidades. Soma-se a isto o fato de o Sérgio ter elevado o nível da posição e ter se tornado um fenômeno da função. Venho me preparando para este momento e estou pronto”, garantiu.

O plano agora é se consolidar como titular da equipe brasileira. “É o meu objetivo e estou focado para apresentar uma ótima performance nesta temporada de seleção, vencendo e adquirindo ainda mais experiência no circuito internacional”.

De olho no futuro, Renan Dal Zotto também dará chance para alguns novatos. Após experiência nas seleções de base, o central Otávio, o líbero Thales, o ponteiro Rodriguinho e o levantador Murilo Radke estarão na Liga Mundial pela primeira vez na carreira.

Os times participantes estão divididos em grupos e disputarão três etapas classificatórias, com três jogos em cada sede. As cinco melhores seleções e o Brasil, classificado antecipadamente por ser país-sede da fase final, disputarão o título entre os dias 4 e 8 de julho, em uma quadra a ser montada na Arena da Baixada, em Curitiba.