Seleção brasileira masculina de voleibol sentado perde para Irã e disputa bronze

A seleção brasileira masculina de voleibol sentando lutou, mas não conseguiu superar o enorme favoritismo da seleção iraniana, pentacampeã paralímpica, e perdeu por 3 x 0 em jogo disputado no Pavilhão 6 do Riocentro. Com a derrota, o Brasil agora vai disputar a medalha de bronze contra o Egito.

O iraniano Morteza Mehrzadselakjani, de 2,46 m, foi um dos destaques do Irã na vitória sobre o Brasil Alaor Filho/CPB/Direitos Reservados

A tarefa era praticamente impossível, mas, com o apoio da torcida, os brasileiros começaram bem o jogo e ficaram a frente do placar até o nono ponto. A partir de então, a seleção do Irã contou com a ajuda de Morteza Mehrzadselakjani, atleta mais alto dos Jogo Paralímpicos Rio 2016, com 2,46 metros, para comandar o placar. Em 26 minutos, os iranianos fecharam o set em 25 a 20.

Sentindo a pressão, a seleção brasileira começou mal o segundo set e os iranianos aproveitaram e abriram 10 x 1. Apesar de conseguir equilibrar um pouco set, os pentacampeões paralímpicos continuaram na frente e fecharam o segundo set em 25 a 19, depois de 26 minutos.

O roteiro se repetiu no terceiro e decisivo set. Os jogadores brasileiros com muita garra tentavam acreditar na vitória, vibrando a cada ponto, mas não foi o suficiente para superar os iranianos. Depois de 25 minutos, o Irã fechou o set e a partida com 25 a 17.

Apesar da derrota, essa já é a melhor campanha brasileira no vôlei sentado masculino na história das paralimpíadas.