Seleção brasileira desembarca e faz 1º treino na Argentina para a Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei chegou nesta quarta-feira à Argentina e já realizou o primeiro treinamento para a próxima fase da Liga Mundial. Entre as novidades para este estágio da competição, está o levantador Rapha, que estava treinando no Brasil e completa 38 anos justamente nesta quarta. E ele celebrou a oportunidade de representar o País.

“Estar na seleção brasileira é sempre uma honra para mim. Estava com o grupo que ficou treinando no Brasil e esta semana integrei a equipe que disputa a Liga Mundial com a mesma vontade de sempre. Estar aqui, com os meus companheiros de seleção, no dia do meu aniversário é motivo de alegria e comemoração”, declarou.

Entre sexta-feira e domingo, o Brasil encara Bulgária, Argentina e Sérvia, atual campeã da competição. Nas duas primeiras fases da Liga Mundial, a seleção conquistou quatro vitórias e duas derrotas. Por isso, a ordem é manter o embalo na Argentina para chegar bem à fase final, que acontecerá em Curitiba.

“Sabemos que a Liga Mundial está muito equilibrada, disputada e que não tem jogo fácil, mas acompanhei as partidas na Itália e na Bulgária e a seleção brasileira está muito bem. Os treinos estão rendendo e estamos muito motivados para evoluir cada vez mais e buscar esse décimo título para o Brasil”, avaliou Rapha.