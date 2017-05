Seijas deixa o Inter e assina com a Chapecoense por empréstimo para o Brasileirão

A Chapecoense anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Seijas, junto ao Internacional. O jogador venezuelano já vinha conversando com a diretoria do time catarinense há algumas semanas, mas somente agora assinou contrato e foi oficializado para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Sem espaço com Antônio Carlos Zago no elenco do Inter nesta temporada, Seijas vinha conversando com outras equipes nos últimos meses. O valor do salário chegou a travar a negociação com a Chapecoense, mas as partes se acertaram e o jogador de 30 anos assinou vínculo até o fim da temporada.

Seijas chega para uma posição carente na Chapecoense, já que Vágner Mancini vinha escalando o time sem nenhum meia de origem. Contra o Atlético Nacional, na última quarta-feira, por exemplo, foram três volantes (Moisés Ribeiro, Andrei Girotto e Luiz Antonio) e três atacantes (Osman, Wellington Paulista e Arthur Caike). Em algumas oportunidades, o lateral João Pedro atuou improvisado como meio-campista avançado.

Com passagens por diversos clubes da América do Sul e presença constante nas convocações da seleção venezuelana nos últimos anos, Seijas é um nome de peso para o elenco da Chapecoense. Ainda em processo de reconstrução após o trágico acidente aéreo do ano passado, o clube segue na luta pela classificação às oitavas de final da Libertadores e estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, diante do Corinthians, em São Paulo.