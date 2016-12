Segundo Gleisi, oposição já fez propostas

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, criticou o anúncio do presidente Michel Temer sobre medidas que reduzirão os juros do cartão de crédito. Segundo ela, três propostas da oposição com o mesmo intuito já foram aprovadas na CAE e aguardam análise do plenário do Senado.

“Se o governo está mesmo disposto a acabar com essa aberração no nosso sistema de crédito, não precisa perder tempo com estudos prolongados sobre o tema. Basta orientar seus líderes no Senado a apressarem a votação, em plenário, dos projetos de lei que já foram discutidos e votados pela Comissão de Assuntos Econômicos”, afirma.

Entre as propostas com o mesmo tema aprovadas pela CAE, uma, de autoria do senador Ivo Cassol (PP-RO), reduz os juros do cartão de crédito. Outras duas limitam todas as taxas de juros – uma de iniciativa do senador Reguffe (DF-sem partido) e outra da própria Gleisi.

“Propostas concretas estão à disposição do governo, caso queira realmente enfrentar a questão do juro, que é o maior entrave à recuperação da economia”, argumenta Gleisi.