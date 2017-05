Seções abertas na Coreia do Sul para eleição presidencial

As seções eleitorais abriram nesta terça-feira às 06H00 locais (18h00 de segunda-feira em Brasília) nas eleições presidenciais de Coreia do Sul, celebradas após a destituição da presidente Park Geun-Hye por um escândalo de corrupção.

Após uma breve campanha dominada pelos temas de emprego e desigualdades, os eleitores poderão votar até as 20H00 locais (08H00 de Brasília) em um dos mais de 139.000 colégios eleitorais do país asiático. Espera-se uma taxa de participação excepcional.

Moon Jae-In, um veterano da luta pelos Direitos Humanos favorável a uma aproximação com a Coreia do Norte, é o grande favorito das eleições.

O candidato do Partido Democrático (centro-esquerda) lidera as pesquisas com 38% das intenções de voto, muito à frente do centrista Ahn Cheol-Soo, que em algumas pesquisas aparece empatado com o conservador Hong Joon-Pyo.

Uma vitória de Moon, de 64 anos, permitiria uma alternância à frente do país após 10 anos de reinado dos conservadores. Sua eleição pode significar uma importante mudança de política em relação a Pyongyang e ao aliado e protetor americano.