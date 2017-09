SEC revela que seu sistema de arquivamento foi vítima de ataque hacker em 2016

A Comissão de Câmbio e Valores Imobiliários (SEC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirmou, na noite de quarta-feira, que detectou uma violação cibernética em seu sistema de arquivamento, que pode ter fornecido a base para algumas negociações ilegais em 2016.

Em uma declaração publicada no site da SEC, o diretor Jay Clayton disse que uma revisão do perfil de risco de segurança cibernética da agência determinou que o “incidente” detectado anteriormente foi causado por “uma vulnerabilidade do software” no seu sistema de arquivamento EDGAR.

O comunicado disse que o software foi corrigido rapidamente depois que a atividade hacker foi descoberta em 2016, embora a possibilidade de que alguns possam tê-lo utilizado para realizar lucros ilegais só foi descoberta no mês passado. Fonte: Associated Press.