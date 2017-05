Scarpa revela emoção em voltar ao Fluminense e projeta vitória na Copa do Brasil

O meia Gustavo Scarpa revelou ter se emocionado no retorno ao Fluminense na vitória diante do Santos, no último domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, na partida que abriu a participação da equipe no Campeonato Brasileiro, após quase três meses (78 dias) fora devido a uma fissura no pé direito.

“Fiquei feliz por ter voltado. Vou ter que pegar o ritmo aos poucos, mas já estou feliz com isso. Foi muito bom. Fiquei um pouco emocionado. Depois de um tempo fora, é legal escutar a torcida gritando o seu nome mesmo quando não está em campo. Agradeço o carinho e o respeito de todos e me alegro ainda mais porque saímos com a vitória”, destacou o jogador.

Gustavo Scarpa avaliou a vitória sobre o time santista na abertura do campeonato nacional como estimulante para o desafio que o clube tricolor carioca terá nesta quarta-feira, às 21h45, diante do Grêmio, em Porto Alegre, pelas rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

“Foi muito bom estrear com uma vitória. Ainda mais por ter sido contra uma equipe muito boa que é o Santos, que sempre briga na parte de cima da tabela. Também foi bom para a gente começar o campeonato com confiança e tentar, na quarta-feira, iniciar bem essa nova fase da Copa do Brasil”, projetou Gustavo Scarpa.

O meia treinou nesta segunda-feira junto com o restante do elenco tricolor carioca no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O grupo executou treinamentos táticos por cerca de uma hora e 30 minutos. Entretanto, os titulares no jogo de domingo passado fizeram apenas trabalhos regenerativos.