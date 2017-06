Savis e Bradar fecham parceria com a Thales para soluções em controle de tráfego

A Savis e a Bradar, empresas afiliadas da Embraer Defesa & Segurança, assinaram um acordo de cooperação com a Thales, empresa multinacional especializada no ramo de tecnologia para o mercado aeroespacial. Com a parceria, as empresas vão avaliar em conjunto oportunidades de negócio em sistemas de controle de tráfego aéreo, civis e militares.

O acordo prevê que as três companhias cooperem na elaboração de novas soluções de radar para controle de tráfego aéreo para o mercado global. As atividades serão desenvolvidas através da sinergia dos portfólios para os mercados doméstico e internacional.

“A parceria confirma o compromisso da Thales em manter o desenvolvimento e produção de alta tecnologia a partir do Brasil para os mercados brasileiro e internacional”, diz, em nota, o vice-presidente da Thales América Latina, Ruben Lazo.

A operação foi anunciada nesta segunda-feira, 19, no primeiro dia do Paris Air Show.