Sassá tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Cruzeiro na quinta

Principal reforço do Cruzeiro para este Campeonato Brasileiro, o atacante Sassá está próximo de realizar sua estreia pelo clube. Nesta segunda-feira, o nome do jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o deixa disponível para encarar a Ponte Preta, quinta-feira, em Campinas.

Contratado junto ao Botafogo, Sassá tem treinando normalmente e, por isso, a tendência é que ele fique pelo menos à disposição como opção no banco para encarar a Ponte Preta. O técnico Mano Menezes, no entanto, já afirmou que não vai apressar a estreia do jogador.

Se não for nesta quinta-feira, contra a Ponte, Sassá pode fazer sua estreia diante da torcida, contra o Coritiba, no domingo. Envolvido na negociação pelo jogador, o meia Marcos Vinícius, enviado pelo Cruzeiro, também foi regularizado pelo Botafogo e está livre para estrear.