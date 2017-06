São Paulo tem tráfego livre na capital e rodovias; rodízio está suspenso

As vias da capital paulistana apresentam tráfego livre nesta sexta-feira (16). Às 9h não havia lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As linhas do metrô e de trens também operam normalmente.

A Operação Horário de Pico (Rodízio Municipal) está suspensa hoje, inclusive para veículos pesados. As demais restrições para caminhões e ônibus fretados vigoram normalmente. O Rodízio Municipal de Veículos volta a funcionar a partir das 7h de segunda-feira (19).

Nas rodovias paulistas, o trânsito também está normal para quem segue em direção ao litoral. Quem vai no sentido São Paulo enfrenta tráfego lento, do km 12 ao km 10, no planalto da Via Anchieta, devido ao excesso de veículos.

Desde a 0h de quarta-feira (14), quando começou a contagem pela Ecovias, mais de 133 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido capital paulista, a concessionária registrou a passagem de 79 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 1,2 mil veículos e subiram mais de 1,9 mil.

Para quem segue em direção ao interior paulista, o tráfego flui bem nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt. Segundo a concessionária Ecopistas, o tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa em todo o corredor.

Na última hora, cerca de 12 mil veículos passaram pela via no sentido interior. Também nesse sentido, desde a zero hora de quarta-feira (14), quando teve início a contagem para o feriado, mais de 212 mil veículos utilizaram o corredor administrado pela Ecopistas.