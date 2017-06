São Paulo tem programação especial sobre meio ambiente em junho

A partir de hoje (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, instituições da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, museus e fábricas de Cultura começaram a realizar atividades focadas no tema da natureza, ciclo da vida e a preservação do meio ambiente.

Entre as atrações, está a visita guiada ao borboletário do Museu Catavento, na região central de São Paulo. A atividade ocorre em uma cúpula geodésica – em forma de meia esfera – com diversas espécies de borboletas e mais de 20 tipos de plantas. Os visitantes poderão conhecer o ciclo de vida das borboletas, desde a fase da pupa, o processo de metamorfose e a fase adulta. O passeio ocorre de terça-feira a domingo.

Quem estiver em Campos do Jordão poderá participar da programação no Museu Felícia Leirner nos dias 10, 11, 17 e 18 de junho. Os vistantes vão explorar a natureza local e ver como funciona uma composteira com minhocas.

As fábricas de Cultura também estão com uma programação para incentivar a conscientização ambiental. Nesta terça-feira (6), as fábricas de Sapopemba e Cidade Tiradentes farão leituras do livro Consumo Sustentável, seguidas de debates sobre meio ambiente e reciclagem. A unidade do Itaim Paulista vai realizar um encontro de leitores em torno do livro A Vida Secreta das Árvores.

Também haverá exibição de filmes com a temática do meio ambiente nas unidades de Brasilândia (de 06 a 10 de junho), Capão Redondo (de 06 a 08 de junho), Itaim Paulista (dia 09 de junho), Jaçanã (07 de junho), Jardim São Luis (06, 08 e 13 de junho), Parque Belém (07 de junho) e Sapopemba (07 a 09 de junho). A programação completa está disponível no site www.ecofalante.org.br/mostra.