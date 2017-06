São Paulo registra a menor temperatura do ano

A capital paulista registrou a menor temperatura desse ano às 6h30 de ontem (2), quando os termômetros marcaram, 12 °C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet). A baixa temperatura se deve à massa de ar frio e seco, associada à frente fria que passou pelo estado ao longo do dia.

De acordo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a madrugada de hoje (3) também registrou baixas temperaturas, numa média de 12,7°C. Esta foi a segunda madrugada consecutiva mais fria do ano na cidade. Ontem, os termômetros do CGE chegaram a registrar 11,5°C.

A previsão do Inmet para hoje é de pouca nebulosidade, com possibilidade de geada fraca e isolada na Serra da Mantiqueira. Para o domingo, estão previstas pancadas de chuva com trovoadas isoladas no sudoeste, sul e sudeste do estado.

Na segunda e na terça-feira, continuam as pancadas de chuva com trovoadas no sudoeste, sul e sudeste paulista, além da Baixada Santista. No norte e nordeste do estado, o sol aparece entre nuvens, com névoa seca e baixa umidade relativa do ar no período da tarde.