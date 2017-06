São Paulo mira cinco reforços e está perto de anunciar jogadores estrangeiros

O São Paulo está em negociação avançada com dois jogadores e tem outros dois na mira. A intenção da diretoria é contratar pelo menos cinco atletas para reforçar a equipe neste Campeonato Brasileiro. “Temos o planejamento estabelecido. Garanto que chegarão mais reforços do que sairão jogadores”, avisou Vinicius Pinotti, diretor executivo de futebol.

O primeiro nome da lista é o equatoriano Robert Arboleda, do Universidad Católica de Quito. O zagueiro está perto de ser anunciado em uma negociação que gira em torno de US$ 2 milhões (cerca de R$ 6,5 milhões). O outro nome que está “muito próximo”, segundo o próprio Pinotti, é o de Jonathan Gómez, do Independiente Santa Fe, da Colômbia. O argentino chegará ao preço de US$ 1 milhão (R$ 3,2 milhões).

Além dos dois, o São Paulo também negocia com o volante Petros, do Betis. A proposta de cerca de R$ 9 milhões está na mesa do clube espanhol, mas os dirigentes europeus ainda não deram o sinal positivo. Isso também se aplica ao zagueiro Aderlan Santos, que é reserva no Valencia, da Espanha.

“Trabalhamos com cinco reforços. Não estamos satisfeitos com o que está ocorrendo. Cabe salientar que, se tivéssemos vencido o Atlético-MG, estaríamos em quarto lugar. A gente enxerga total possibilidade de fazer um grande papel e estamos nos preparando para isso. Entendo a ansiedade da torcida quanto ao momento do time”, comentou Pinotti.