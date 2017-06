São Paulo empata com Flu em casa e acumula 5 partidas sem vitória no Brasileirão

O São Paulo acumulou a quinta partida sem vitória no Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Fluminense, neste domingo, no Morumbi, pela décima rodada da competição nacional. O time fez um gol cedo, mas sofreu o empate na etapa final e não conseguiu reagir, apesar de pressionar. Ao final, torcida vaiou o time pelo resultado.

O empate fez o São Paulo ficar com apenas 11 pontos e não conseguir se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Flu foi aos 15 pontos e acabou deixando o grupo dos seis primeiros colocados da tabela, na qual figurava no início desta décima rodada.

O técnico Rogério Ceni abriu mão dos três zagueiros e montou o time com duas novidades na escalação: Araruna e Denilson. O primeiro, que é volante de origem, entrou como lateral-direito, enquanto o atacante ganhou a vaga que foi de Cicero na última partida. Com isso, o treinador colocou Cueva na armação das jogadas e utilizou Denilson no ataque pelo lado esquerdo.

Só que, se com a bola o time se posicionava em um esquema 4-3-3, na defesa os dois atacantes pelos lados – Denilson e Marcinho – recompunham o setor, ajudando na marcação dos laterais adversários. Assim, o time se mostrava compacto e tentava bloquear os espaços para o adversário.

O gol logo no início da partida também ajudou o São Paulo. Aos 6 minutos, em uma cobrança de falta de Cueva, a bola foi até o lado esquerdo para Denilson, que tocou para o meio da área, onde estava Jucilei. O volante mandou para o gol, sem dificuldade, e marcou pela primeira vez com a camisa do São Paulo.

A vantagem no placar de um ânimo para os donos da casa, que poderiam ter feito o segundo gol com Marcinho, pouco depois, mas o atacante chutou para fora, com perigo. Apesar do poder ofensivo, o São Paulo errava muito os passes finais que poderiam acabar em gol, e isso incomodava os atletas.

Aos poucos, o Fluminense foi melhorando na partida e passou a levar perigo, principalmente pelo lado esquerdo de sue ataque. E foi aí que a estrela do goleiro Renan Ribeiro começou a brilhar. Aos 27, no cruzamento para a área, Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão, subiu sozinho e cabeceou, mas o goleiro são-paulino espalmou em uma defesa milagrosa.

O Fluminense manteve a pressão e chegou novamente pela esquerda, desta vez com o lateral Léo. Ele cruzou, Henrique Dourado finalizou e Renan Ribeiro fez ótima defesa. Depois, Renan emendou mais dois milagres em sequência – daqueles que marcam a carreira de um goleiro – e garantiu a vantagem do time paulista antes do intervalo.

No segundo tempo o Fluminense conseguiu empate em um lindo chute de Wendel, da intermediária. A bola entrou no canto, sem chance para Renan Ribeiro. Pouco depois, o goleiro do São Paulo espalmou um chute de Gustavo Scarpa que poderia ter dado a virada para os cariocas.

A partir desse momento, o São Paulo voltou a pressionar os cariocas. A primeira chance foi com o argentino Lucas Pratto, que mandou para fora. Depois, o técnico Rogério Ceni tirou o meia Cueva, que não estava em uma tarde muito inspirada, e colocou Lucas Fernandes em seu lugar. O jovem deu outro ritmo à equipe e por pouco não fez o segundo, aos 26 minutos, obrigando Júlio César a fazer boa defesa. Pouco depois, o meia chutou com perigo, mas a bola saiu por cima do gol.

O São Paulo insistiu em busca do resultado positivo. Rogério Ceni ainda colocou Thomaz para tentar o gol da vitória e o time cruzou diversas vezes na área, mas a defesa do Fluminense afastava todas as bolas que podia. A equipe carioca já nem tentava mais o ataque, conformada com o resultado, que foi mesmo o de 1 a 1 ao final do confronto.

Após este duelo, o time são-paulino voltará a lutar para encerrar o seu jejum no Brasileirão no próximo domingo, às 16 horas, contra o Flamengo, no Rio, enquanto o Flu fechará a 11ª rodada no dia seguinte, às 20 horas, em casa, contra a Chapecoense.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 1 x 1 FLUMINENSE

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Araruna, Lugano, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cueva (Lucas Fernandes); Marcinho, Pratto e Denilson (Thomaz). Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE: Júlio César; Lucas, Reginaldo, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel (Marquinho) e Gustavo Scarpa (Renato); Richarlison, Henrique Dourado e Marcos Calazans (Wellington Silva). Técnico: Abel Braga.

GOLS: Jucilei, aos 6 minutos do 1º tempo; Wendel, aos 5 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS: Lugano (São Paulo) e Lucas (Fluminense).

RENDA: R$ 448.293,00.

PÚBLICO: 17.742 pagantes.

LOCAL: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).