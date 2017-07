São Paulo anuncia demissão de Rogério Ceni

SÃO PAULO, 3 JUL (ANSA) – O São Paulo anunciou a demissão do técnico Rogério Ceni nesta segunda-feira (3) após apenas 37 jogos. Em nota, o clube agradeceu a atuação do eterno ídolo da torcida são-paulina.

“O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogerio Ceni, como figura histórica desta instituição, serão eternamente celebrados”, escreveu em nota o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva.

Ao todo, o aproveitamento de Ceni foi de 49,5%, com 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. O São Paulo acabou sendo eliminado das competições anteriores que disputou no ano – Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista – e está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação.

Antes de Ceni, o auxiliar Michael Beale já havia pedido demissão na última sexta-feira (30). A diretoria ainda confirmou que o supervisor de futebol, Charles Hembert, também deixará o clube.

