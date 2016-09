Santos vai ao Rio para pegar o Botafogo disposto a voltar ao G4 do Brasileirão

O Santos enfrenta o Botafogo, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e tem o desafio de deixar de perder pontos para equipes que não brigam pelo G4 – algumas até correm risco de cair à Série B. Nas últimas rodadas, a equipe foi derrotada por Figueirense, Coritiba e Internacional.

O adversário desta quarta-feira esteve perto da zona de rebaixamento em grande parte do torneio, mas se recuperou nas últimas rodadas e está em nono lugar. Uma vitória pode recolocar a equipe santista entre os quatro melhores. O Santos está em quinto lugar, com 39 pontos, um a menos que o Corinthians. “Eles (os cariocas) estão em um bom momento, mas nós acabamos de vencer um clássico. Precisamos manter a boa fase”, disse o volante Renato.

Nesta quarta-feira, ele terá pela frente seu último clube antes da volta ao Santos, o Botafogo, onde atuou de 2011 a 2014. “Tive um bom momento lá, onde fiz grandes amigos. Sempre é legal reencontrá-los. Mas o foco é na vitória do Santos para a gente encostar ainda mais no G4 e seguir em busca do título”, comentou Renato.

Uma das novidades deve ser o atacante Walterson, de 21 anos. Com a suspensão do colombiano Jonathan Copete e a má fase de Paulinho, ele poderá ser escalado como titular pela primeira vez. O garoto atua pelo Santos B, mas ficou no banco de reservas do time principal nas últimas partidas. Seu ponto forte é a capacidade de jogar com velocidade pelos lados do campo – nesse aspecto, pode substituir Gabriel, que foi para a Itália.

Walterson deve atuar com Vitor Bueno e Ricardo Oliveira. “Walterson é um garoto com velocidade. Faz parte da minha procura por um novo jogador com a perda do Gabriel. Ele vem se destacando no sub-23 e terá chances”, disse o técnico Dorival Junior.