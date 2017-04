Santos resolve dar ingresso de graça para sócios em estreia na Copa do Brasil

Um dia depois de anunciar que iria disponibilizar ingressos a partir de R$ 20 (preço da meia-entrada dos bilhetes mais baratos) para os seus próximos jogos na Libertadores e na Copa do Brasil, o Santos anunciou neste sábado que irá liberar a entrada gratuita de sócios-torcedores, que estiverem adimplentes em seus pagamentos no programa Sócio Rei, para o duelo de estreia na competição nacional, quarta-feira, às 19h30, contra o Paysandu, na Vila Belmiro.

A promoção para o confronto, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, começou neste sábado, a partir das 10 horas, para as categorias prioritárias do programa Sócio Rei (diamante, ouro e prata), por meio do site www.sociorei.com.br.

Já para o sócio da categoria oficial, denominação dada para o clube, a promoção para adquirir o bilhete de forma gratuita começará às 23 horas deste sábado.

Na curta nota oficial que divulgou em seu site para confirmar a iniciativa que beneficiará os seus torcedores, o Santos ressaltou que os sócios do clube irão “ganhar um grande presente nas festividades de 105 anos” do time, completados no último dia 14 de abril.

THIAGO MAIA PROMETE RAÇA – Depois de ajudar o Santos a trazer um ponto da Colômbia no empate por 0 a 0 com o Independiente Santa Fe, na última quarta-feira, em Bogotá, pela Copa Libertadores, o volante Thiago Maia prometeu exibir a mesma raça nos próximos desafios da equipe santista.

“Fizemos um bom jogo fora de casa. Lógico que sempre queremos a vitória, mas um empate, nas circunstâncias que enfrentamos, foi muito bom. Sempre quando entro em campo quero ajudar a decidir a partida. Claro que não consigo ir bem em todos as partidas, mas nunca vai faltar raça de minha parte. Quem vai ao estádio sabe que dou minha vida dentro de campo. Seguirei atuando sempre assim”, ressaltou o jogador, por meio de declarações reproduzidas neste sábado pelo site oficial do Santos.

O jogador ainda destacou que está com “saudades de jogar na Vila Belmiro”, onde espera que o time possa ser apoiado por um bom público na partida diante do Paysandu. “Espero que o torcedor compareça e nos ajude neste difícil desafio. Queremos sair com uma vitória para ter uma vantagem no jogo de volta. Mais um campeonato começa para nós e não pensamos em outra coisa a não ser o título. O Santos joga todas as competições para ser campeão. Estamos confiantes e vamos para cima”, completou.