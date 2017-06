Santos perde em casa para o Sport e recebe vaias da torcida

O Santos perdeu sua sequência de cinco partidas sem sofrer gol ao ser derrotado pelo Sport por 1 a 0, neste sábado, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time pecou muito nas finalizações e fez com que o técnico Levir Culpi sofresse seu primeiro revés no comando da equipe.

Jogando em casa, o Santos tomou a iniciativa do jogo, mas pouco conseguia incomodar o gol do Sport. O time tinha mais posse de bola, mas não encontrava opções para furar o bloqueio do adversário. Aos 15 minutos, Lucas Veríssimo cabeceou e Magrão segurou. Pouco depois, Kayke recebeu de Copete e sozinho diante do goleiro adversário, mandou para fora.

A resposta dos pernambucanos veio pouco depois, quando Lenis chutou após passe de Diego Souza e Vanderlei defendeu. No rebote, o próprio Lenis tentou por cobertura, com o goleiro santista fora do gol, mas mandou por cima. Foi a melhor chance da equipe no primeiro tempo.

O Santos ainda teve duas oportunidades para tentar abrir o placar. Uma foi com Copete, que cabeceou para fora. E antes do intervalo, Kayke teve outra chance, após o chute de Lucas Lima ser travado, mas mandou sem direção.

No segundo tempo, o Santos tentou pressionar mais, só que o time não se acertava. E não eram só erros na criação das jogadas, mas também de finalização. Aos 22, por exemplo, a bola sobrou quase na marca do pênalti para Jean Mota. Ele tinha o gol aberto e Magrão tentando se levantar, mas mandou por cima, perdendo a melhor chance do jogo.

Do outro lado, Vanderlei Luxemburgo mexeu no Sport e colocou Osvaldo. O jogador entrou para dar uma movimentação maior no ataque e aos 35 viu a bola sobrar sozinha para ele na pequena área, após bater em Noguera. Ele não teve receio e mandou para o gol, abrindo o marcador na Vila Belmiro.

Depois do gol, Levir colocou Vladimir Hernández para tentar empatar. O jogador teve uma chance aos 42 minutos, mas chutou fraco e Magrão segurou com tranquilidade. O time paulista insistiu até o fim, mas a defesa do Sport estava atenta e poucos espaços dava ao rival. No fim, derrota em casa e muitas vaias dos torcedores.

Com a derrota, o Santos se manteve com 16 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão, mas sob risco de deixar o G6, a zona de classificação à Libertadores, no complemento da rodada. Já o Sport saiu da zona de rebaixamento ao chegar aos 12 pontos, na 12ª posição.

Na próxima quarta-feira, o Santos vai visitar o Flamengo, no Luso Brasileiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia, o Sport disputará a finalíssima do Campeonato Pernambucano com o Sport, fora de casa, diante do Salgueiro.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 0 x 1 SPORT

SANTOS – Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Fabián Noguera e Jean Mota; Thiago Maia (Vladimir Hernández), Renato e Lucas Lima; Bruno Henrique, Kayke (Vítor Bueno) e Copete. Técnico: Levir Culpi.

SPORT – Magrão; Raul Prata (Samuel Xavier), Ronaldo Alves, Oswaldo Henríquez e Sander; Patrick, Rodrigo (Thalysson), Everton Felipe (Osvaldo) e Diego Souza; Lenis e André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOL – Osvaldo, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rafael Traci (PR).

CARTÃO amarelo – Lenis (Sport).

RENDA – R$ 215.970,00.

PÚBLICO – 7.292 pagantes.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).