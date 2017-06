Santos pega Atlético-PR para confirmar reabilitação no Brasileiro

Ainda sem Lucas Lima e com Elano no comando da equipe no banco de reservas, o Santos joga para confirmar a sua recuperação no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Paranaense, neste domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A vitória na rodada anterior do Brasileirão, sobre o Botafogo, por 1 a 0, na quarta-feira passada, no Pacaembu, proporcionou alívio a uma equipe pressionada por três derrotas em quatro partidas na competição nacional (contra Fluminense, Cruzeiro e Corinthians, as duas últimas em sequência). A má fase gerou uma crise que culminou na demissão do técnico Dorival Júnior, no domingo passado.

A saída do antigo comandante parece ter acalmado os ânimos na Vila Belmiro. Nomes afastados do clube reapareceram, caso de Marcelo Fernandes, que reassumiu um posto na comissão técnica do clube. Alguns jogadores pouco aproveitados por Dorival foram aproveitados por Elano. O exemplo mais emblemático é o do meia Emiliano Vecchio.

O argentino, que ficou quase nove meses sem jogar após desentendimento com Dorival, retornou contra o time botafoguense, sendo escalado por Elano para substituir Lucas Lima. Porém, com problemas pessoais, viajou para a Argentina e ficará fora do time. Assim, Vitor Bueno será o incumbido de armar o time e Copete ganhará uma chance no ataque.

Em sua “despedida” pois Levir Culpi assumirá o Santos na próxima segunda-feira, Elano não poderá contar também com o atacante Ricardo Oliveira e o lateral-esquerdo Zeca. Ambos já foram desfalques contra o Botafogo. O primeiro por dores no tornozelo direito e o segundo com uma lesão na panturrilha. A vaga deixada por Ricardo Oliveira deverá ser preenchida por Kayke. Já a lateral esquerda ficará com Jean Mota após a decepcionante atuação de Matheus Ribeiro contra o Botafogo. Na direita, Victor Ferraz, com dor de garganta, não treinou no sábado, mas viajou – se for vetado, será substituído por Daniel Guedes.