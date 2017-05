Santos inicia maratona fora de casa e aposta no contra-ataque diante do Paysandu

Prestes a estrear no Campeonato Brasileiro, diante do Fluminense, no próximo domingo e pensando também na Copa Libertadores, pois em 17 de maio enfrentará o The Strongest, o Santos volta a jogar nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Mangueirão, em Belém, contra o Paysandu, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os compromissos se ligam por um fato: a equipe será visitante em todos eles.

O time santista construiu uma boa vantagem na primeira partida entre as equipes, no dia 26 de abril, na Vila Belmiro, quando venceu por 2 a 0. O resultado traz certa tranquilidade para o duelo da volta.

Para o atacante Bruno Henrique, autor de um dos gols naquela na partida – em um belo chute de fora da área, com efeito -, o time não terá problemas se precisar adotar uma postura mais defensiva, esperando o adversário. Bruno Henrique cita o rival Corinthians, que recentemente venceu o Campeonato Paulista, para explicar a maneira que a equipe deve atuar.

“Hoje em dia, todos os clubes brasileiros e europeus dessa forma, fechadinhos. O Corinthians foi campeão assim, fechadinho, saindo no contra-ataque. Por que o santos não pode fazer isso? A gente vai impor esse jogo para eles. Para a gente sair nos contra-ataques”, projetou o atacante.

O técnico Dorival Júnior fará duas alterações em relação à equipe que superou o Independiente Santa Fe na última quinta-feira, pela Libertadores. A primeira delas é o retorno de Jean Mota na lateral esquerda. Ele é meio-campista, mas tem sido usado fora da sua posição sempre que Zeca está indisponível, como nesse momento, quando o titular se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo.

A outra alteração será a entrada do zagueiro Cleber no lugar de David Braz, que sofreu um estiramento leve na perna esquerda e nem viajou para Belém. O jogador não tem sido muito aproveitado, mas mostrou que pretende aproveitar a chance de ser titular.

A vontade é tanta que Cleber nem se importa com a desgastante maratona de jogos imposta ao clube e que incomoda o elenco e a diretoria. No período de apenas uma semana, o Santo terá uma sequência de jogos em Belém, Rio de Janeiro e La Paz.

“É bom. Vamos trabalhar e passear também, né? É uma coisa positiva para a gente. Sabemos que é difícil, cansativo, longe da família, de amigos. Agora mesmo, no domingo, Dia das Mães, vamos trabalhar e pensar em viajar. Mas é trabalho, sabemos que importante pra gente e para o Santos”, ponderou o zagueiro.