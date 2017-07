Santos faz três mudanças na lista de inscritos na Libertadores

O Santos anunciou nesta segunda-feira a realização de três mudanças na lista de inscritos do clube para as oitavas de final da Copa Libertadores. O técnico Levir Culpi promoveu as entradas de Caju, Vecchio e Alison, substituindo Matheus Ribeiro, Matheus Oliveira e Yan, respectivamente.

Recém-recuperado de uma grave lesão, Caju participou dos últimos dois jogos do Santos e agora vai vestir a camisa de número 13 na sequência da Libertadores. Vecchio estava fora dos planos de Dorival Júnior, mas voltou a ser aproveitado após a queda do treinador, ainda que só tenha entrado em campo em uma vez em 2017 – ele assumiu a camisa 21. Já Alison retornou de empréstimo do Red Bull Brasil após o Campeonato Paulista e disputou três jogos pelo time.

Entre os jogadores cortados, o nome que mais chama a atenção é o de Matheus Ribeiro. Afinal, ele chegou ao clube após ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2016 pelo Atlético Goianiense. E embora não tenha se destacado e conquistado seu espaço, disputou sete jogos oficiais pelo time, sendo um pela Libertadores. Agora, porém, foi preterido por Caju. Descartar Matheus Oliveira e Yan não chega a ser uma surpresa, pois ambos ainda nem atuaram pelo Santos em 2017.

O Santos, assim como os outros clubes participantes da Libertadores, pode realizar seis mudanças na sua lista de inscritos até o jogo de volta das oitavas de final. Assim, o time tem até 48 horas antes do duelo com o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, que está marcado para 10 de agosto, para fazer mais três mudanças, caso seja do seu interesse.

Com isso, os zagueiros Luiz Felipe e Gustavo Henrique, em fase final de recuperação de graves lesões sofridas ainda em 2016, ainda poderão ser aproveitados na Libertadores. O primeiro duelo entre Santos e Atlético-PR está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h15, no Durival de Brito, em Curitiba.

Confira a lista atualizada de inscritos do Santos para a Libertadores:

1 – Vanderlei

2 – Cleber Reis

3 – Zeca

4 – Victor Ferraz

5 – Yuri

6 – Fabián Noguera

7 – Vitor Bueno

8 – Renato

9 – Ricardo Oliveira

10 – Lucas Lima

11 – Kayke

12 – Vladimir

13 – Caju

14 – David Braz

15 – Daniel Guedes

16 – Vladimir Hernández

17 – Rafael Longuine

18 – Copete

19 – Léo Cittadini

20 – Jean Mota

21 – Vecchio

22 – Rodrigão

23 – Arthur Gomes

24 – João Paulo

25 – Alison

26 – Thiago Ribeiro

27 – Bruno Henrique

28 – Lucas Veríssimo

29 – Thiago Maia

30 – Leandro Donizete