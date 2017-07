Santander vai lançar ampliação de capital de 7 bilhões de euros

O Banco Santander, o maior da Espanha, anunciou nesta terça-feira o lançamento de uma ampliação de capital de 7,072 bilhões de euros para financiar a absorção do Banco Popular.

A ampliação, que segundo o Santander está garantida, será realizada entre esta quinta-feira e o dia 20 de julho. As novas ações começarão a ser negociadas no dia 31 de julho, afirmou um comunicado da entidade.

O Santander também adiantou a estimativa de resultados do primeiro semestre, com lucro de 3,6 bilhões de euros. O resultado é 24% superior ao mesmo período no ano passado.

Após o anúncio, as ações do banco registraram queda.

No mês passado, o Santander adquiriu o Banco Popular pelo valor simbólico de um euro. A entidade tinha perdido, em uma semana, metade de sua capitalização na bolsa de Madri por dúvidas sobre sua solvência.