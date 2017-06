Santa Cruz cai para o Londrina e perde chance de ficar no G4 da Série B

Em uma partida cheia de polêmicas, o Santa Cruz perdeu a chance de ficar no G4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B, na noite desta sexta-feira ao perder para o Londrina, por 3 a 1, em pleno estádio do Arruda, pela sexta rodada.

Essa foi a segunda derrota seguida do time pernambucano, que estacionou nos nove pontos e corre o risco de despencar na tabela de classificação no complemento da rodada. De outro lado, o Londrina encerrou o jejum de dois jogos sem vitórias e se distanciou da zona de rebaixamento, agora com oito pontos.

O dono da casa começou melhor e criou três oportunidades. Na melhor delas, Ricardo Bueno desviou falta de Anderson Salles e a bola passou raspando a trave. O Londrina acordou após os sustos e aos 40 minutos acertou o travessão de Júlio César em cabeceio de Sílvio.

Aos 44 minutos, Celsinho cruzou, a bola acertou o zagueiro Anderson Salles e o árbitro assinalou pênalti por bola na mão. Isso deixou os jogadores do Santa Cruz irritados. Germano cobrou rasteiro no canto direito e colocou o Londrina na frente.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, Anderson Salles escorregou e Jonatas Belusso puxou contra-ataque, deixando a bola para Artur, que desceu em velocidade, driblou Júlio César e ampliou. O Santa Cruz acertou a trave com Bruno Paulo, mas viu o Londrina fazer o terceiro com Artur acertando o ângulo de fora da área. Aos 39 minutos, João Paulo diminuiu para o time pernambucano, em um chute de virada.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando será disputada a sétima rodada. O Santa Cruz enfrenta o Ceará, às 21h30, no Castelão, em Fortaleza, enquanto o Londrina recebe o Oeste, às 19h15, no Estádio do Café, em Londrina.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 1 X 3 LONDRINA

SANTA CRUZ – Júlio César; Gino, Anderson Salles, Bruno Silva e Roberto; Wellington Cézar (Augusto), David e Thiago Primão; André Luís (Léo Lima), Bruno Paulo (João Paulo) e Ricardo Bueno. Técnico: Vinícius Eutrópio.

LONDRINA – César; Lucas Ramon, Matheus, Sílvio e Ayrton; Germano, Jardel, Celsinho (Carlos Henrique) e Marcinho (Bidia); Artur e Jonatas Belusso (Thiago Lopes). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS – Germano, aos 46 minutos do primeiro tempo; Artur, aos seis e aos 33, e João Paulo aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

CARTÕES AMARELOS Bruno Silva (Santa Cruz); Matheus, Lucas Ramon e César (Londrina).

RENDA R$ 40.180.

PÚBLICO – 5.045 pagantes.

LOCAL Estádio do Arruda, no Recife (PE).